A remuneração de UX Designer in India na Intuit varia de ₹4.04M por year para Product Designer 2 a ₹6.69M por year para Senior Product Designer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹3.86M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Intuit. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
Product Designer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Product Designer 2
₹4.04M
₹2.78M
₹1M
₹254K
Senior Product Designer
₹6.69M
₹4.62M
₹1.46M
₹602K
Staff Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)