  • Salários
  • Marketing

  • Gerente de Marketing de Produto

Intuit Gerente de Marketing de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Marketing de Produto na Intuit totaliza $186K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Intuit. Última atualização: 11/12/2025

Pacote Mediano
company icon
Intuit
Product Marketing Manager
San Diego, CA
Total por ano
$186K
Nível
M1
Salário base
$133K
Stock (/yr)
$40K
Bônus
$13K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Intuit?
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Intuit, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Marketing de Produto na Intuit in United States é uma remuneração total anual de $229,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Intuit para a função de Gerente de Marketing de Produto in United States é $169,000.

Outros Recursos