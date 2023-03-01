Diretório de Empresas
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Salários

A faixa salarial da Intesa Sanpaolo varia de $15,558 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $93,254 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Intesa Sanpaolo. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $47.7K

Engenheiro de Software Backend

Analista Financeiro
$15.6K
Recursos Humanos
$81.1K

Gerente de Projeto
$85.7K
Analista de Cibersegurança
$80.1K
Arquiteto de Soluções
$93.3K
Escritor Técnico
$39.8K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Intesa Sanpaolo é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $93,254. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intesa Sanpaolo é $80,056.

Outros Recursos