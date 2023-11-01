Diretório de Empresas
International SOS
International SOS Salários

O salário da International SOS varia de $70,614 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $150,000 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da International SOS. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Vendas
Median $150K
Cientista de Dados
$70.6K
Tecnólogo da Informação (TI)
$94.1K

Gerente de Programa
$74.6K
Gerente de Projeto
$127K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na International SOS é Vendas com uma remuneração total anual de $150,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na International SOS é $94,063.

