Interac Salários

A faixa salarial da Interac varia de $54,953 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $100,269 para um Analista de Cibersegurança na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Interac. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $87.1K
Gerente de Produto
Median $60K
Cientista de Dados
$65.4K

Tecnólogo em Informática (TI)
$55K
Gerente de Programa
$81.1K
Analista de Cibersegurança
$100K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Interac is Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,269. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Interac is $73,280.

