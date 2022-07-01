Diretório de Empresas
IntelyCare
IntelyCare Salários

A faixa salarial da IntelyCare varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $197,010 para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da IntelyCare. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $148K
Gerente de Ciência de Dados
$197K
Cientista de Dados
$101K

Gerente de Design de Produto
$182K
Gerente de Produto
$116K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na IntelyCare é Gerente de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $197,010. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na IntelyCare é $148,000.

