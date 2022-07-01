IntelyCare Salários

A faixa salarial da IntelyCare varia de $100,500 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $197,010 para um Gerente de Ciência de Dados na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da IntelyCare . Última atualização: 8/11/2025