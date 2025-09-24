Diretório de Empresas
IntelliGenesis
IntelliGenesis Information Technologist (IT) Salários

O pacote de remuneração mediano de Information Technologist (IT) na IntelliGenesis totaliza $101K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da IntelliGenesis. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
IntelliGenesis
Instructor
Annapolis Junction, MD
Total por ano
$101K
Nível
L1
Salário base
$101K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
9 Anos
Quais são os níveis de carreira na IntelliGenesis?

$160K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para jobFamilies.Information Technologist (IT) na IntelliGenesis é uma remuneração total anual de $104,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na IntelliGenesis para a função de jobFamilies.Information Technologist (IT) é $101,000.

