IntelliGenesis Salários

A faixa salarial da IntelliGenesis varia de $94,525 em remuneração total por ano para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade inferior a $167,160 para um Analista de Cibersegurança na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da IntelliGenesis. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $126K
Tecnólogo em Informática (TI)
$94.5K
Analista de Cibersegurança
$167K

Engenheiro de Software
$167K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at IntelliGenesis is Analista de Cibersegurança at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $167,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at IntelliGenesis is $146,415.

