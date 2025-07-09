Diretório de Empresas
Intellias
Intellias Salários

A faixa salarial da Intellias varia de $15,288 em remuneração total por ano para um Marketing na extremidade inferior a $95,574 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Intellias. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $60K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
$65.8K
Analista de Dados
$35K

Engenheiro de Hardware
$63.6K
Tecnólogo em Informática (TI)
$77.6K
Marketing
$15.3K
Gerente de Projeto
$40.1K
Gerente de Engenharia de Software
$95.6K
Arquiteto de Soluções
$82.3K
Gerente de Programa Técnico
$67.3K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Intellias é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $95,574. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Intellias é $64,683.

