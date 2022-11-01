Diretório de Empresas
Intelcom
Intelcom Salários

O salário da Intelcom varia de $60,476 em remuneração total por ano para Information Technologist (IT) na faixa mais baixa a $105,874 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intelcom. Última atualização: 10/21/2025

Engenheiro de Software
Median $82.1K
Information Technologist (IT)
$60.5K
Gerente de Engenharia de Software
$106K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Intelcom é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $105,874. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Intelcom é $82,130.

