Diretório de Empresas
Intel
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Intel Salários

O salário da Intel varia de $36,403 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $818,056 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Intel. Última atualização: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro DevOps

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro Crypto

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Software de Jogos

Cientista de Pesquisa

Pesquisador de IA

Engenheiro de IA

Embedded Systems Software Engineer

Engenheiro de Hardware
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Gerente de Produto
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cientista de Dados
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Gerente de Programa Técnico
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Gerente de Projeto Técnico

Gerente de Engenharia de Software
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Engenheiro Mecânico
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Arquiteto de Soluções
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Gerente de Marketing de Produto

Designer de Produto
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Analista Financeiro
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Gerente de Programa
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Engenheiro Químico
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Engenheiro Elétrico
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Analista de Negócios
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Recursos Humanos
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Engenheiro de Materiais
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Vendas
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Gerente de Vendas Externas

Gerente de Conta

Desenvolvimento de Negócios
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Operações de Negócio
Median $151K
Gerente de Operações de Negócio
Median $201K
Gerente de Ciência de Dados
Median $262K
Engenheiro Óptico
Median $239K
Gerente de Design de Produto
Median $290K
Gerente de Projeto
Median $57.8K
Contador
Median $137K

Technical Accountant

Assistente Administrativo
Median $95.2K
Designer Gráfico
Median $235K
Engenheiro de Vendas
Median $201K
Jurídico
Median $300K
Chefe de Gabinete
$220K
Engenheiro Civil
$231K

Construction Engineer

Engenheiro de Controles
$230K
Atendimento ao Cliente
$103K
Analista de Dados
$71.7K
Gerente de Facilities
$118K
Designer de Moda
$76.4K
Designer Industrial
$156K
Consultor de Gestão
$120K
Engenheiro MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Recrutador
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Redator Técnico
$44.2K
Pesquisador de UX
$37.7K
Capitalista de Risco
$166K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Intel, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 3rd-ANO (33.30% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Intel, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)

Tem alguma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e muito mais.

Visite Agora!

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Intel é Engenheiro de Software at the Fellow level com uma remuneração total anual de $818,056. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Intel é $188,939.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Intel

Empresas Relacionadas

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos