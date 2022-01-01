Diretório de Empresas
Integral Ad Science
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Integral Ad Science Salários

A faixa salarial da Integral Ad Science varia de $105,525 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $320,390 para um Tecnólogo em Informática (TI) na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Integral Ad Science. Última atualização: 8/10/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $175K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $165K
Tecnólogo em Informática (TI)
$320K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Vendas
$106K
Gerente de Engenharia de Software
$269K
Arquiteto de Soluções
$159K
Gerente de Programa Técnico
$131K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$109K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Integral Ad Science é Tecnólogo em Informática (TI) at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $320,390. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Integral Ad Science é $162,100.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Integral Ad Science

Empresas Relacionadas

  • Sitecore
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • Swimlane
  • AlgoSec
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos