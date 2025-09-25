Diretório de Empresas
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Analista de Negócios Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Analista de Negócios na Intact Financial Corporation totaliza CA$82.7K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Intact Financial Corporation. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
Intact Financial Corporation
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$82.7K
Nível
L2
Salário base
CA$76K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$6.8K
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos de exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Intact Financial Corporation?

CA$225K

Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Negócios na Intact Financial Corporation in Canada é uma remuneração total anual de CA$133,718. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Intact Financial Corporation para a função de Analista de Negócios in Canada é CA$82,454.

Outros Recursos