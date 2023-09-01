Diretório de Empresas
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Salários

O salário da Insurance Corporation of British Columbia varia de $20,732 em remuneração total por ano para Analista Financeiro na faixa mais baixa a $100,500 para Analista de Negócios na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Insurance Corporation of British Columbia. Última atualização: 10/21/2025

Engenheiro de Software
Median $58.4K
Operações de Negócio
$43.9K
Analista de Negócios
$101K

Copywriter
$56K
Cientista de Dados
$80.8K
Analista Financeiro
$20.7K
Gerente de Produto
$101K
Capitalista de Risco
$23.5K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Insurance Corporation of British Columbia é Analista de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $100,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Insurance Corporation of British Columbia é $57,189.

