Instacart Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Instacart varia de $222K por year para L3 a $728K por year para L8. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $350K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
Engineer(Nível Iniciante)
$222K
$146K
$76.2K
$0
L4
Engineer 2
$277K
$178K
$99K
$0
L5
Senior Engineer
$343K
$213K
$130K
$0
L6
Senior Engineer 2
$432K
$246K
$185K
$1.1K
$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ação
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire no 1st-ANO (50.00% anual)

  • 50% adquire no 2nd-ANO (12.50% trimestral)



Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Engenheiro de Software katika Instacart in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $728,333. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Instacart kwa jukumu la Engenheiro de Software in United States ni $340,000.

