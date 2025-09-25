A remuneração de Recrutador in United States na Instacart totaliza $222K por year para L5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $195K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$222K
$173K
$49K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
50%
ANO 1
50%
ANO 2
Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:
50% adquire no 1st-ANO (50.00% anual)
50% adquire no 2nd-ANO (12.50% trimestral)