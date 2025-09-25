Diretório de Empresas
Instacart
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Design de Produto

  • Todos os Salários de Gerente de Design de Produto

Instacart Gerente de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Design de Produto in Canada na Instacart varia de CA$163K a CA$237K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

CA$187K - CA$213K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 2 mais Gerente de Design de Produto submissões na Instacart para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário

CA$226K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CA$42.3K+ (às vezes CA$423K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ação
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire no 1st-ANO (50.00% anual)

  • 50% adquire no 2nd-ANO (12.50% trimestral)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Design de Produto ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Design de Produto at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$237,105. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Gerente de Design de Produto role in Canada is CA$162,758.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Instacart

Empresas Relacionadas

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos