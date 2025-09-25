Instacart Gerente de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Design de Produto in Canada na Instacart varia de CA$163K a CA$237K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média CA$187K - CA$213K Canada Faixa Comum Faixa Possível CA$163K CA$187K CA$213K CA$237K Faixa Comum Faixa Possível

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) 50 % ANO 1 50 % ANO 2 Tipo de Ação RSU Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos: 50 % adquire no 1st - ANO ( 50.00 % anual )

50 % adquire no 2nd - ANO ( 12.50 % trimestral )

Qual é o cronograma de aquisição na Instacart ?

