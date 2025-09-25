Diretório de Empresas
Instacart
Instacart Gerente de Parcerias Salários

A remuneração total média de Gerente de Parcerias in United States na Instacart varia de $233K a $318K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

$249K - $301K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$233K$249K$301K$318K
Faixa Comum
Faixa Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ação
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire no 1st-ANO (50.00% anual)

  • 50% adquire no 2nd-ANO (12.50% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Parcerias na Instacart in United States é uma remuneração total anual de $317,840. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Instacart para a função de Gerente de Parcerias in United States é $232,900.

Outros Recursos