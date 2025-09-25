Diretório de Empresas
Instacart
Instacart Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in United States na Instacart varia de $97.1K a $136K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Instacart. Última atualização: 9/25/2025

Remuneração Total Média

$105K - $128K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$97.1K$105K$128K$136K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

50%

ANO 1

50%

ANO 2

Tipo de Ação
RSU

Na Instacart, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 2 anos:

  • 50% adquire no 1st-ANO (50.00% anual)

  • 50% adquire no 2nd-ANO (12.50% trimestral)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Atendimento ao Cliente at Instacart in United States sits at a yearly total compensation of $135,720. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Atendimento ao Cliente role in United States is $97,110.

Outros Recursos