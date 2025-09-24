Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na insightsoftware totaliza ₹1.42M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da insightsoftware. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
insightsoftware
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.42M
Nível
L3
Salário base
₹1.42M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na insightsoftware?

₹13.98M

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at insightsoftware in India sits at a yearly total compensation of ₹3,236,048. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at insightsoftware for the Engenheiro de Software role in India is ₹1,826,077.

