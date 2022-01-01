Diretório de Empresas
Inovalon
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

Inovalon Salários

O salário da Inovalon varia de $43,675 em remuneração total por ano para Arquiteto de Soluções na faixa mais baixa a $276,375 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Inovalon. Última atualização: 9/15/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $100K

Engenheiro de Software Backend

Gerente de Produto
Median $132K
Analista de Dados
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista de Negócios
Median $96K
Desenvolvimento de Negócios
$110K
Atendimento ao Cliente
$55.3K
Recursos Humanos
$190K
Consultor de Gestão
$276K
Gerente de Projeto
$146K
Vendas
$49.8K
Gerente de Engenharia de Software
$246K
Arquiteto de Soluções
$43.7K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Inovalon é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $276,375. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Inovalon é $105,223.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Inovalon

Empresas Relacionadas

  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Teradata
  • Seagate
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos