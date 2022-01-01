Inovalon Salários

O salário da Inovalon varia de $43,675 em remuneração total por ano para Arquiteto de Soluções na faixa mais baixa a $276,375 para Consultor de Gestão na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Inovalon . Última atualização: 9/15/2025