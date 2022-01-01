Innovaccer Salários

Diretório de Empresas
O salário da Innovaccer varia de $9,325 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $260,100 para Gerente de Design de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Innovaccer. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 1 $15K
Software Engineer 2 $38.3K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Dados
Median $17.5K
Gerente de Produto
Median $55.8K

Gerente de Engenharia de Software
Median $67.7K
Analista de Dados
Median $9.3K
Designer de Produto
Median $21.6K
Gerente de Ciência de Dados
$70.8K
Tecnólogo da Informação (TI)
$77.7K
Consultor de Gestão
$16.5K
Operações de Marketing
$11.8K
Gerente de Design de Produto
$260K
Vendas
$11.8K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Innovaccer is Gerente de Design de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $260,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Innovaccer is $21,561.

