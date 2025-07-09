Diretório de Empresas
Innotech
Innotech Salários

O salário da Innotech varia de $11,973 em remuneração total por ano para Tecnólogo da Informação (TI) na faixa mais baixa a $122,400 para Engenheiro Químico na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Innotech. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $51K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Analista de Dados
Median $39.8K
Analista de Negócios
Median $46K

Arquiteto de Soluções
Median $68K

Arquiteto de Dados

Gerente de Programa Técnico
Median $78.9K
Assistente Administrativo
$22.7K
Engenheiro Químico
$122K
Cientista de Dados
Median $31.3K
Tecnólogo da Informação (TI)
$12K
Banker de Investimentos
$41.8K
Jurídico
$63.2K
Designer de Produto
$38.8K
Gerente de Produto
$60.2K
Gerente de Projeto
$91.4K
Recrutador
$58.5K
Gerente de Engenharia de Software
$66K
Capitalista de Risco
$41.9K
Perguntas Frequentes

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Innotech، Engenheiro Químico at the Common Range Average level با کل دستمزد سالانه $122,400 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Innotech برابر $50,958 است.

