INNOLUX Salários

O salário da INNOLUX varia de $23,852 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $39,308 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da INNOLUX . Última atualização: 9/14/2025