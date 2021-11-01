Diretório de Empresas
INNOLUX
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

INNOLUX Salários

O salário da INNOLUX varia de $23,852 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $39,308 para Gerente de Projeto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da INNOLUX. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $25.9K
Engenheiro Mecânico
$36.1K
Designer de Produto
$23.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Projeto
$39.3K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na INNOLUX é Gerente de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $39,308. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na INNOLUX é $30,980.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para INNOLUX

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Square
  • Pinterest
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos