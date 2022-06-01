Diretório de Empresas
InMoment
InMoment Salários

O salário da InMoment varia de $67,909 em remuneração total por ano para Marketing na faixa mais baixa a $271,350 para Vendas na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da InMoment. Última atualização: 9/6/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $121K
Marketing
$67.9K
Gerente de Produto
$101K

Vendas
$271K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na InMoment é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $271,350. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na InMoment é $111,245.

