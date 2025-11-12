A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na InMobi totaliza ₹7.52M por year para SDE IV. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹6.81M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da InMobi. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
SDE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE IV
₹7.52M
₹6.4M
₹1.12M
₹0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na InMobi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (1.19% por período)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)