InMobi
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Backend

InMobi Engenheiro de Software Backend Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Backend in India na InMobi varia de ₹2.45M por year para SDE I a ₹5.6M por year para SDE III. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹3.01M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da InMobi. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
SDE I
(Nível Iniciante)
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na InMobi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (1.19% por período)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Backend na InMobi in India é uma remuneração total anual de ₹10,391,020. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na InMobi para a função de Engenheiro de Software Backend in India é ₹3,011,076.

Outros Recursos