A remuneração de Engenheiro de Software Backend in India na InMobi varia de ₹2.45M por year para SDE I a ₹5.6M por year para SDE III. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹3.01M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da InMobi. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
SDE I
₹2.4M
₹2.17M
₹104K
₹125K
SDE II
₹3.39M
₹3.29M
₹0
₹105K
SDE III
₹5.6M
₹4.92M
₹681K
₹0
SDE IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na InMobi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (1.19% por período)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)