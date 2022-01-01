Inmar Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Inmar varia de $79,600 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $224,400 para um Marketing na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Inmar. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $109K
Gerente de Ciência de Dados
$188K
Cientista de Dados
$110K

Analista Financeiro
$86.7K
Recursos Humanos
$79.6K
Marketing
$224K
Gerente de Produto
$147K
Vendas
$124K
Gerente de Engenharia de Software
$159K
Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Inmar é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $224,400. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Inmar é $124,375.

