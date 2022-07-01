Diretório de Empresas
Infront X
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Infront X Salários

A faixa salarial da Infront X varia de $43,512 em remuneração total por ano para um Gerente de Projeto na extremidade inferior a $181,090 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Infront X. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Gerente de Produto
$181K
Gerente de Projeto
$43.5K
Engenheiro de Software
$92.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Gerente de Programa Técnico
$161K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Infront X הוא Gerente de Produto at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $181,090. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Infront X הוא $126,793.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Infront X

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • Roblox
  • Spotify
  • Tesla
  • Snap
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos