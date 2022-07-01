Diretório de Empresas
Infovista
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Infovista Salários

A faixa salarial da Infovista varia de $59,700 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $120,011 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Infovista. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Designer de Produto
$59.7K
Engenheiro de Software
$101K
Arquiteto de Soluções
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Le rôle le mieux payé signalé chez Infovista est Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $120,011. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Infovista est de $101,490.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Infovista

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Stripe
  • Snap
  • Databricks
  • Roblox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos