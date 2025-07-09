Diretório de Empresas
Infotech
Infotech Salários

A faixa salarial da Infotech varia de $24,984 em remuneração total por ano para um Engenheiro Elétrico na extremidade inferior a $100,025 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Infotech. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro Elétrico
$25K
Recrutador
$99.5K
Engenheiro de Software
$100K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Infotech é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $100,025. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Infotech é $99,500.

Outros Recursos