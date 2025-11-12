Diretório de Empresas
Infosys
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Arquiteto de Dados

  • United States

Infosys Arquiteto de Dados Salários em United States

A remuneração de Arquiteto de Dados in United States na Infosys varia de $62.7K por year para JL3B a $113K por year para JL6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $100K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
JL3B
Associate Solution Architect
$62.7K
$60.7K
$0
$2K
JL3A
Senior Associate Solution Architect
$63.5K
$63.5K
$0
$0
JL4
Solution Architect
$95.1K
$94.7K
$0
$417
JL5
Senior Solution Architect
$102K
$102K
$0
$0
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Arquiteto de Soluções ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Dados na Infosys in United States é uma remuneração total anual de $130,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Infosys para a função de Arquiteto de Dados in United States é $100,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Infosys

Empresas Relacionadas

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos