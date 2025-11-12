A remuneração de Arquiteto de Dados in Greater Bengaluru na Infosys varia de ₹688K por year para JL3B a ₹981K por year para JL4. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
JL3B
₹688K
₹688K
₹0
₹0
JL3A
₹522K
₹522K
₹0
₹0
JL4
₹981K
₹902K
₹0
₹79.3K
JL5
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)