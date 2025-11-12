Diretório de Empresas
Infosys
Infosys Arquiteto de Dados Salários em Greater Bengaluru

A remuneração de Arquiteto de Dados in Greater Bengaluru na Infosys varia de ₹688K por year para JL3B a ₹981K por year para JL4. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
JL3B
Associate Solution Architect
₹688K
₹688K
₹0
₹0
JL3A
Senior Associate Solution Architect
₹522K
₹522K
₹0
₹0
JL4
Solution Architect
₹981K
₹902K
₹0
₹79.3K
JL5
Senior Solution Architect
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Dados na Infosys in Greater Bengaluru é uma remuneração total anual de ₹1,382,381. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Infosys para a função de Arquiteto de Dados in Greater Bengaluru é ₹664,716.

