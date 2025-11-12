Infosys Engenheiro de Sistemas Salários em Pune Metropolitan Region

A remuneração de Engenheiro de Sistemas in Pune Metropolitan Region na Infosys varia de ₹388K por year para JL3B a ₹388K por year para JL3A. O pacote de remuneração in Pune Metropolitan Region mediano por year totaliza ₹400K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bônus JL3B Systems Engineer ( Nível Iniciante ) ₹388K ₹388K ₹0 ₹0 JL3A Senior Systems Engineer ₹388K ₹388K ₹0 ₹0 JL4 Technology Analyst ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- JL5 Technology Lead ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 2 Mais Níveis

Últimos Salários Enviados

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação Options Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o cronograma de aquisição na Infosys ?

