A remuneração de Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) in United States na Infosys varia de $68.8K por year para JL3B a $104K por year para JL5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $81K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
JL3B
$68.8K
$67.1K
$500
$1.3K
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$81.5K
$81.5K
$0
$0
JL5
$104K
$102K
$1.4K
$714
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)