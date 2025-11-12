Diretório de Empresas
Infosys
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

  • United States

Infosys Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) in United States na Infosys varia de $68.8K por year para JL3B a $104K por year para JL5. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $81K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
JL3B
Systems Engineer(Nível Iniciante)
$68.8K
$67.1K
$500
$1.3K
JL3A
Senior Systems Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Technology Analyst
$81.5K
$81.5K
$0
$0
JL5
Technology Lead
$104K
$102K
$1.4K
$714
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) na Infosys in United States é uma remuneração total anual de $115,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Infosys para a função de Engenheiro de Software Quality Assurance (QA) in United States é $81,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Infosys

Empresas Relacionadas

  • Mindtree
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Tata Consultancy Services
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos