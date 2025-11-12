A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na Infosys varia de ₹509K por year para JL3B a ₹1.61M por year para JL6B. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹947K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
JL3B
₹509K
₹508K
₹1.2K
₹0
JL3A
₹648K
₹626K
₹0
₹21.8K
JL4
₹909K
₹850K
₹0
₹58.9K
JL5
₹1.47M
₹1.4M
₹0
₹62.8K
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)