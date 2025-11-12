A remuneração de Engenheiro de Software Backend in Greater Bengaluru na Infosys varia de ₹622K por year para JL3B a ₹1.73M por year para JL5. O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano por year totaliza ₹969K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bônus
JL3B
₹622K
₹622K
₹0
₹0
JL3A
₹659K
₹645K
₹0
₹14.8K
JL4
₹1.04M
₹1.01M
₹0
₹31.1K
JL5
₹1.73M
₹1.67M
₹29.7K
₹34.2K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)