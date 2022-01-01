Diretório de Empresas
Infostretch
Infostretch Salários

A faixa salarial da Infostretch varia de $118,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $169,150 para um Gerente de Design de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Infostretch. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $118K
Tecnólogo em Informática (TI)
$136K
Gerente de Design de Produto
$169K

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Infostretch é Gerente de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $169,150. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Infostretch é $135,675.

