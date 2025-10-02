Diretório de Empresas
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Sri Lanka

Infor Engenheiro de Software Salários em Sri Lanka

A remuneração de Engenheiro de Software in Sri Lanka na Infor totaliza LKR 2.78M por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in Sri Lanka mediano por year totaliza LKR 3.18M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infor. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
(Nível Iniciante)
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
LKR 47.75M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de LKR 8.95M+ (às vezes LKR 89.54M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Quais são os níveis de carreira na Infor?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Infor in Sri Lanka é uma remuneração total anual de LKR 17,549,918. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Infor para a função de Engenheiro de Software in Sri Lanka é LKR 3,105,675.

Outros Recursos