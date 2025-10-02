A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Hyderabad Area na Infor varia de ₹667K por year para Associate Software Engineer a ₹1.69M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Hyderabad Area mediano por year totaliza ₹1.21M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infor. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
₹667K
₹667K
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.94M
₹1.91M
₹0
₹25.4K
Senior Software Engineer
₹1.69M
₹1.69M
₹0
₹0
Team Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
