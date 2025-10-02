A remuneração de Engenheiro de Software in Czech Republic na Infor totaliza CZK 1.25M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Czech Republic mediano por year totaliza CZK 1.31M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infor. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.25M
CZK 1.25M
CZK 0
CZK 0
Team Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***