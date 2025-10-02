Diretório de Empresas
Infobip
Infobip Engenheiro de Software Salários em Croatia

O pacote de remuneração in Croatia mediano de Engenheiro de Software na Infobip totaliza €44.3K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Infobip. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Infobip
Software Engineer
Zagreb, GZ, Croatia
Total por ano
€44.3K
Nível
Middle
Salário base
€42.4K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€1.9K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Infobip?

€142K

Últimos Salários Enviados
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Infobip in Croatia é uma remuneração total anual de €57,887. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Infobip para a função de Engenheiro de Software in Croatia é €42,355.

