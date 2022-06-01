Diretório de Empresas
Info-Tech Research Group
Info-Tech Research Group Salários

A faixa salarial da Info-Tech Research Group varia de $31,990 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $119,710 para um Vendas na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Info-Tech Research Group. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Gerente de Projeto
Median $102K
Consultor de Gestão
$61.7K
Vendas
$120K

Engenheiro de Software
$32K
O cargo mais bem pago reportado na Info-Tech Research Group é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $119,710. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Info-Tech Research Group é $81,643.

Outros Recursos