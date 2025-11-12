Info Edge Engenheiro de Software Full-Stack Salários

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in India na Info Edge totaliza ₹1.84M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹1.77M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Info Edge. Última atualização: 11/12/2025

Últimos Salários Enviados

Empresa Localização | Data Nome do Nível Tag Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( INR ) Base | Ações (ano) | Bônus

