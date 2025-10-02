Diretório de Empresas
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
Info Edge Engenheiro de Software Salários em Greater Delhi Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area na Info Edge varia de ₹1.8M por year para Senior Software Engineer a ₹4.88M por year para Tech Lead/Team Lead. O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano por year totaliza ₹2.01M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Info Edge. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
(Nível Iniciante)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
₹13.94M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.61M+ (às vezes ₹26.14M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Info Edge?

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Info Edge in Greater Delhi Area é uma remuneração total anual de ₹4,877,530. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Info Edge para a função de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area é ₹2,065,751.

