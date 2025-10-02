A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area na Info Edge varia de ₹1.8M por year para Senior Software Engineer a ₹4.88M por year para Tech Lead/Team Lead. O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano por year totaliza ₹2.01M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Info Edge. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
