Diretório de Empresas
Info Edge
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Greater Delhi Area

Info Edge Cientista de Dados Salários em Greater Delhi Area

O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano de Cientista de Dados na Info Edge totaliza ₹2.53M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Info Edge. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Total por ano
₹2.53M
Nível
4a
Salário base
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Info Edge?

₹13.94M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.61M+ (às vezes ₹26.14M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Cientista de Dados ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Info Edge in Greater Delhi Area é uma remuneração total anual de ₹3,877,414. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Info Edge para a função de Cientista de Dados in Greater Delhi Area é ₹2,516,122.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Info Edge

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Stripe
  • Amazon
  • Google
  • Tesla
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos