Infinidat Salários

O salário da Infinidat varia de $35,638 em remuneração total por ano para Operações de Atendimento ao Cliente in Israel na faixa mais baixa a $111,440 para Marketing in United States na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Infinidat. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $84.3K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Negócios
$93.5K
Operações de Atendimento ao Cliente
$35.6K

Marketing
$111K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

