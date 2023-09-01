Diretório de Empresas
Inetum
Inetum Salários

A faixa salarial da Inetum varia de $19,857 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $162,089 para um Operações de Negócios na extremidade superior.

$160K

Engenheiro de Software
Median $33K

Engenheiro de Software Full-Stack

Operações de Negócios
$162K
Analista de Negócios
$48.8K

Analista de Dados
$19.9K
Tecnólogo em Informática (TI)
$37K
Consultor de Gestão
$25.2K
Gerente de Produto
$30.5K
Gerente de Projeto
$38.3K
Arquiteto de Soluções
$42.1K
Perguntas Frequentes

