Inetum Salários

A faixa salarial da Inetum varia de $19,857 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $162,089 para um Operações de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Inetum . Última atualização: 8/19/2025