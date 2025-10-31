Diretório de Empresas
inDriver
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gerente de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gerente de Engenharia de Software

inDriver Gerente de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in Cyprus mediano de Gerente de Engenharia de Software na inDriver totaliza €99.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da inDriver. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
inDriver
Software Engineering Manager
Limassol, LI, Cyprus
Total por ano
€99.5K
Nível
hidden
Salário base
€99.5K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Gerente de Engenharia de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Engenharia de Software na inDriver in Cyprus é uma remuneração total anual de €108,847. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na inDriver para a função de Gerente de Engenharia de Software in Cyprus é €99,517.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para inDriver

Empresas Relacionadas

  • Snap
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Databricks
  • Tesla
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos