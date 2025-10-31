Diretório de Empresas
inDriver
inDriver Designer de Produto Salários

O pacote de remuneração in Kazakhstan mediano de Designer de Produto na inDriver totaliza KZT 23.16M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da inDriver. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
inDriver
Product Designer
Almaty, AC, Kazakhstan
Total por ano
KZT 23.16M
Nível
Middle
Salário base
KZT 23.16M
Stock (/yr)
KZT 0
Bônus
KZT 0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na inDriver?
+KZT 30.25M
+KZT 46.41M
+KZT 10.43M
+KZT 18.25M
+KZT 11.47M
Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na inDriver in Kazakhstan é uma remuneração total anual de KZT 33,306,949. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na inDriver para a função de Designer de Produto in Kazakhstan é KZT 23,155,177.

